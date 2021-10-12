【速報】山口県で13人感染、12日新型コロナ 山口市７人など

山口県で12日、新たに13人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は山口市７人、下関市３人、防府市２人、宇部市１人。

【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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