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芸備線４駅で同時イベント　対策協が２３日

2021/10/15 9:59
三次駅構内での記念撮影会などがあった昨年の「おもてなしイベント」（２０２０年１１月１日）

三次駅構内での記念撮影会などがあった昨年の「おもてなしイベント」（２０２０年１１月１日）

　三次、庄原、安芸高田の広島県北３市と広島市でつくる芸備線対策協議会は２３日、ＪＲ芸備線沿線の４駅で「おもてなしイベント」を開催する。ＪＲ芸備線の存続に向けた機運を高める目的で昨秋に続いて催す。
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