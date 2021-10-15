地域ニュース
芸備線４駅で同時イベント 対策協が２３日
2021/10/15 9:59
三次、庄原、安芸高田の広島県北３市と広島市でつくる芸備線対策協議会は２３日、ＪＲ芸備線沿線の４駅で「おもてなしイベント」を開催する。ＪＲ芸備線の存続に向けた機運を高める目的で昨秋に続いて催す。
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