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【速報】広島県16人感染　17日の新型コロナ

2021/10/17 17:22

広島県庁

　広島県内で17日、16人の新型コロナウイルス感染が発表された。居住地は、広島市10人▽東広島市２人▽福山市、三次市、大竹市、廿日市市各１人。軽症12人、無症状４人という。→【詳報】広島県内16人感染、呉市は３日ぶりゼロ　


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