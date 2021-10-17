【速報】広島県16人感染 17日の新型コロナ
2021/10/17 17:22
広島県内で17日、16人の新型コロナウイルス感染が発表された。居住地は、広島市10人▽東広島市２人▽福山市、三次市、大竹市、廿日市市各１人。軽症12人、無症状４人という。→【詳報】広島県内16人感染、呉市は３日ぶりゼロ
広島県内で17日、16人の新型コロナウイルス感染が発表された。居住地は、広島市10人▽東広島市２人▽福山市、三次市、大竹市、廿日市市各１人。軽症12人、無症状４人という。→【詳報】広島県内16人感染、呉市は３日ぶりゼロ
岡山県で17日、６人の新型コロナウイルス感染が明らかになった。内訳は美咲町３人、倉敷、美作、赤磐の３市が各１人。県内の感染確認は１万５２２１人となった。
島根県は17日、17人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は浜田市16人、益田市１人。このうち浜田、益田市の計13人が、浜田市の高齢者福祉施設の職員か入所者。県は新たにクラスター（感染者...
広島県内で17日、16人の新型コロナウイルス感染が発表された。１日当たりの感染者数が20人を下回るのは５日ぶり。県全体の直近１週間の新規感染者数は人口10万人当たり４・８人で、県の警戒基準値４人を３...
任期満了に伴う山口市長選は17日、告示された。いずれも新人で、無所属の前副市長の伊藤和貴氏（63）＝自民、立民、公明推薦＝と諸派の社会福祉法人理事長の佐々木信夫氏（83）の２人が立候補した。２００５...
広島県内で17日、16人の新型コロナウイルス感染が発表された。居住地は、広島市10人▽東広島市２人▽福山市、三次市、大竹市、廿日市市各１人。軽症12人、無症状４人という。→【詳報】広島県内16人感染...