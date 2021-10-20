【速報】島根県で８人感染 20日の新型コロナ
2021/10/20 10:09
島根県は20日、新たに８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は浜田市３人、益田市１人、県外４人。
【詳報】浜田の高齢者福祉施設クラスター拡大、感染14人に 19日の新型コロナ、島根県内2人感染
【詳報】浜田で「ブレークスルー」クラスター、別の高齢者施設でも発生 17日新型コロナ
島根県は20日、新たに８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は浜田市３人、益田市１人、県外４人。
【詳報】浜田の高齢者福祉施設クラスター拡大、感染14人に 19日の新型コロナ、島根県内2人感染
【詳報】浜田で「ブレークスルー」クラスター、別の高齢者施設でも発生 17日新型コロナ
広島市は20日、新たに８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。20代３人、10歳未満２人、10、50、70代が各１人。70代の１人が中等症で、軽症が６人、無症状が１人という。３人の感染経路が特...
島根県は20日、新たに８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は浜田市３人、益田市１人、県外４人。 【詳報】浜田の高齢者福祉施設クラスター拡大、感染14人に 19日の新型コロナ、島根県内...
中国地方最高峰の大山（鳥取県大山町、１７２９メートル）で20日朝、初冠雪が確認された。19日夜の急激な冷え込みのためで、平年より13日、昨年より15日早い。 ふもとの大山町大山支所の職員が、山頂周辺...
２０１６年の参院選比例代表に自民党から立候補し次点で落選した前鳥取市長の竹内功氏（６９）の繰り上げ当選が１９日、確定した。同党の高階恵美子参院議員（比例）が衆院選比例中国ブロックに立候補し、公選法に...
中国地方の新型コロナウイルス感染確認者数【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者...