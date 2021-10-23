山陽道西条ＩＣ料金所でトラックから出火し全焼 料金所も焼く
2021/10/23 20:33
23日午前８時15分ごろ、東広島市西条町吉行の山陽自動車道西条インターチェンジ（ＩＣ）料金所で、広島市中区のアルバイト男性（44）のトラックから出火、車両がほぼ全焼し、料金所施設の一部を焼いた。広島県警高速道警察隊によると、山陽道を走行中にエンジンの異常を感じて料金所で止めたところ出火したという。消火や機械の点検のため、同ＩＣは約３時間半にわたり閉鎖された。
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