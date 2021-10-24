第７６回箱根駅伝 駒大、２年連続で往路優勝 広島出身の法大・徳本が１区区間賞（2000年１月３日掲載）

第七十六回東京箱根間往復大学駅伝第一日は二日、関東の１５校が参加して東京・大手町から箱根・芦ノ湖駐車場までの往路５区間、１０７．２キロで行われ、駒大が５時間３３分４０秒で二年連続二度目の往路優勝を果たした。

前回総合２位の駒大は４区まで３位の好位置。５区で一年生の松下がトップを奪い、中盤で東海大に一度は逆転を許したが、終盤で粘って再び首位に立った。

東海大は、６位でたすきを受けた５区の柴田が区間賞の力走で、駒大に２８秒差の２位。前回総合優勝の順大は、４区の野口でトップに立ちながら５区で大きく遅れ、駒大に１分５９秒差の５位となった。

予選から出場の帝京大が３位と健闘し、中大が４位。山梨学院大は２区の古田、４区のカリウキの両主力選手が、いずれも前半で飛ばして後半に失速し、１２位。神奈川大も１３位に低迷した。

三日の復路は往路上位校からタイム差によって時差スタートし、５区間１０９．２キロで総合優勝を争う。

▽徳本、独走劇で区間賞

〇…１区で圧倒的な強さを披露し、区間賞に輝いた法大・徳本（沼田高出）。「監督から序盤は様子を見ろと言われたが、自分が一番強いと信じて最初から飛ばした。百点満点の走りです」と話す通り、スタート直後から飛び出すと、後続をぐんぐん引き離す独走劇を演じた。

高校時代は千五百メートルの中国高校記録も樹立したスピードランナー。「今後は長距離にも力を入れます」と、オレンジと茶色に染めた髪をたくし上げた。

▽往路成績 （１）駒大（島村、神屋、布施、前田、松下）５時間３３分４０秒（２）東海大５時間３４分８秒（３）帝京大５時間３４分５２秒（４）中大５時間３５分２３秒（５）順大５時間３５分３９秒（６）法大５時間３６分２５秒（７）日大５時間３６分３６秒（８）早大５時間３７分５６秒（９）大東大５時間３９分１３秒（１０）日体大５時間３９分４５秒（１１）拓大５時間３９分５９秒（１２）山梨学院大５時間４０分２３秒（１３）神奈川大５時間４２分２２秒（１４）関東学院大５時間４４分８秒（１５）東洋大５時間４７分４５秒

【区間最高記録】

▽１区（２１．３キロ）徳本一善（法大）１時間２分３９秒

▽２区（２３．０キロ）坪田智夫（法大）１時間８分１６秒

▽３区（２１．３キロ）北島吉章（帝京大）１時間３分１６秒

▽４区（２０．９キロ）野口英盛（順大）１時間２分１４秒

▽５区（２０．７キロ）柴田真一（東海大）藤原正和（中大）１時間１１分３６秒