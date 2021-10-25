【速報】岡山県で２人感染　２５日の新型コロナ

岡山県で25日、新たに２人の新型コロナウイルス感染が明らかになった。感染した２人は、岡山市在住で１人は軽症、もう１人は無症状という。

【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

【グラフ】47都道府県・過去１週間の新型コロナ10万人当たり感染者数の推移

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