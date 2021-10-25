【速報】岡山県で２人感染 ２５日の新型コロナ
2021/10/25 18:55
岡山県で25日、新たに２人の新型コロナウイルス感染が明らかになった。感染した２人は、岡山市在住で１人は軽症、もう１人は無症状という。
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