【速報】島根県で５人感染 ３０日の新型コロナ
2021/10/30 10:06
島根県は30日、新たに５人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は、浜田市３人、出雲、雲南両市が各１人。県内の感染発表は４日連続。
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【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
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