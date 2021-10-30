【速報】広島市で８人感染　30日新型コロナ

広島市は30日、新たに８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。年代別は60代３人、10歳未満と10代、40代、50代、70代が各１人。

市内の直近１週間の新規感染者数は10万人当たり２・７人。政府分科会が示す感染状況で「ステージ３」（感染急増）の指標15人を35日連続で下回っている。

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

ワクチン接種済証の再発行申請増 広島市など県内自治体、飲食割引など背景か

