【速報】山口県4人感染　30日新型コロナ

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山口県庁
山口県で30日、新たに４人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は岩国市２人、山口市と田布施町が各１人。
【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
山口県で30日、新たに４人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は岩国市２人、山口市と田布施町が各１人。【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
広島県福山市は30日、市内で新たに６人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
広島市は30日、新たに８人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。年代別は60代３人、10歳未満と10代、40代、50代、70代が各１人。 市内の直近１週間の新規感染者数は10万人当たり２・７人。...
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中国地方の新型コロナウイルス感染確認者数【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者...
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