【表】城福体制と、初優勝した２０１２年のチーム得点トップ３

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【出場選手の投打ランキング】＜出場校の選手名簿＞広島３校（広島商、尾道商、広陵）の選手名簿山口４校（下関国際、宇部商、岩国商、宇部工）の選手名簿岡山３校（倉敷工、岡山学芸館、創志学園）の選手名簿島根３...
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