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【速報】広島県福山市で３人感染　１日新型コロナ

2021/11/1 13:13

福山市役所

　福山市は１日、市内で新たに３人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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