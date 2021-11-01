【速報】広島県内４人感染 １日新型コロナ

広島県内で１日、４人の新型コロナウイルス感染が発表された。居住地は、福山市３人、広島市１人。

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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