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【速報】広島県内４人感染　１日新型コロナ

2021/11/1 15:11

広島県庁

　広島県内で１日、４人の新型コロナウイルス感染が発表された。居住地は、福山市３人、広島市１人。　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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