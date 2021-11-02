トピックス

【速報】広島県福山市で３人感染　２日新型コロナ

2021/11/2 13:40

福山市役所

　広島県福山市は２日、市内で新たに３人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

【関連記事】

広島県内４人感染、２日連続の１桁　１日新型コロナ

Go To イート食事券11カ月ぶり販売、11月２日から受け付け　広島県

平日の尾道宿泊を５０００円おトクに　市が土産・飲食用にクーポン　１１月―２２年２月末


  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

トピックスの最新記事
一覧