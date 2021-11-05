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【速報】島根県江津市で２人感染、５日新型コロナ

2021/11/5 10:16

島根県庁

　島根県は５日、新たに江津市在住の２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。　


【関連記事】
島根県で２人感染　３日新型コロナ

コロナ１０万人当たり全国最多　島根県内直近１週間で感染６・６８人

【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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