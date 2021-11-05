【速報】島根県江津市で２人感染、５日新型コロナ

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島根県庁
島根県は５日、新たに江津市在住の２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。
【関連記事】島根県で２人感染 ３日新型コロナ
コロナ１０万人当たり全国最多 島根県内直近１週間で感染６・６８人
【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
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