【速報】島根県で３人感染、７日新型コロナ

島根県は７日、新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は出雲市２人、江津市１人。

島根県で２人感染、６日新型コロナ

島根県２人感染、江津のクラスター拡大 ５日新型コロナ

【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

