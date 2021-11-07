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【速報】島根県で３人感染、７日新型コロナ

2021/11/7 10:11

島根県庁

　島根県は７日、新たに３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。居住地は出雲市２人、江津市１人。　

島根県で２人感染、６日新型コロナ

島根県２人感染、江津のクラスター拡大　５日新型コロナ

【グラフ】島根県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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