【速報】広島市で１人感染　７日新型コロナ

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広島市役所
広島市は７日、新たに１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。90代以上で軽症という。
【注目の記事】広島県６人感染、２回目接種を終えた人も ６日新型コロナ
イケア、広島駅北の予定地売却 地元に募る怒り・不信イケア、広島駅北の新店予定地を売却 「出店戦略を見直した」
広島市は７日、新たに１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。90代以上で軽症という。 【注目の記事】広島県６人感染、２回目接種を終えた人も ６日新型コロナイケア、広島駅北の予定地売却 地元に募...
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中国地方の新型コロナウイルス感染確認者数【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者...
スウェーデン家具大手イケアグループの日本法人イケア・ジャパン（千葉県船橋市）が、ＪＲ広島駅北口の二葉の里地区（広島市東区）の新店予定地を売却したと判明して一夜明けた６日、地元の関係者に衝撃が広がった...
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