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【速報】広島県福山市６人感染　７日新型コロナ

2021/11/7 14:12

福山市役所

　広島県福山市は７日、市内で新たに６人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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