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【速報】山口県で山陽小野田の４人感染　７日新型コロナ

2021/11/7 14:17

山口県庁

　山口県で７日、新たに４人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地はいずれも山陽小野田市。　

【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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