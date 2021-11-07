【速報】山口県で山陽小野田の４人感染　７日新型コロナ

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山口県庁
山口県で７日、新たに４人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地はいずれも山陽小野田市。
【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
岡山県では７日、10人の新型コロナウイルス感染が明らかになった。内訳は岡山市７人、倉敷市２人、赤磐市１人。県内の感染確認は１万５３８５人となった。 倉敷市は同日、市内の高齢者福祉施設でクラスター（感...
広島県内で７日、７人の新型コロナウイルス感染が発表された。居住地は広島市１人、福山市６人。
広島県内で７日、７人の新型コロナウイルス感染が発表された。福山市の６人と広島市の１人。→【続報】福山市の事業所でクラスター 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
山口県で７日、新たに４人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地はいずれも山陽小野田市。 【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
広島県福山市は７日、市内で新たに６人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。 【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
岡山県では７日、10人の新型コロナウイルス感染が明らかになった。内訳は岡山市７人、倉敷市２人、赤磐市１人。県内の感染確認は１万５３８５人となった。 倉敷市は同日、市内の高齢者福祉施設でクラスター（感...
広島県内で７日、７人の新型コロナウイルス感染が発表された。居住地は広島市１人、福山市６人。
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