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【速報】広島県内７人感染、福山市の６人など　７日新型コロナ

2021/11/7 14:41

福山市役所

　広島県内で７日、７人の新型コロナウイルス感染が発表された。福山市の６人と広島市の１人。→【続報】福山市の事業所でクラスター　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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