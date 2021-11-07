岡山県10人感染、倉敷市の高齢者施設でクラスター　７日新型コロナ

岡山県では７日、10人の新型コロナウイルス感染が明らかになった。内訳は岡山市７人、倉敷市２人、赤磐市１人。県内の感染確認は１万５３８５人となった。

倉敷市は同日、市内の高齢者福祉施設でクラスター（感染者集団）の発生が確認されたと発表した。

【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

