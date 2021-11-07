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岡山県10人感染、倉敷市の高齢者施設でクラスター　７日新型コロナ

2021/11/7 16:10

岡山県庁

　岡山県では７日、10人の新型コロナウイルス感染が明らかになった。内訳は岡山市７人、倉敷市２人、赤磐市１人。県内の感染確認は１万５３８５人となった。

　倉敷市は同日、市内の高齢者福祉施設でクラスター（感染者集団）の発生が確認されたと発表した。　

【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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