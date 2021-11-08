山口県で６人感染 ８日の新型コロナ
2021/11/8 14:13
山口県で８日、新たに６人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地はいずれも小野田市。
【グラフ】47都道府県・過去１週間の新型コロナ10万人当たり感染者数の推移
【関連記事】
ワクチン円滑供給が鍵 山口県内の接種率、１回目85％・２回目83％
山口県、コロナ「第６波」に備え患者１６３９人受け入れ態勢確保 これまでより３割強増へ
山口県で８日、新たに６人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地はいずれも小野田市。
【グラフ】47都道府県・過去１週間の新型コロナ10万人当たり感染者数の推移
【関連記事】
ワクチン円滑供給が鍵 山口県内の接種率、１回目85％・２回目83％
山口県、コロナ「第６波」に備え患者１６３９人受け入れ態勢確保 これまでより３割強増へ
山口県で８日、新たに６人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地はいずれも小野田市。 【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況【グラフ】47都道府県・過去１週間の新型コロナ10...
広島県福山市は８日、市内で４人の新型コロナウイルスの感染を確認したと発表した。
東広島市発注の道路などの維持業務を巡る贈収賄事件で、広島県警は８日、別の業務でも現金20万円を授受したとして、元市職員の男（47）＝収賄罪で起訴＝を別の収賄の疑いで、土木工事会社（同市）の前社長の男...
広島市は８日、新たに２人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。いずれも70代で軽症と無症状という。 市内の直近１週間の新規感染者数は10万人当たり１・１人。政府分科会が示す感染状況で「ステージ３...
任期満了に伴う呉市長選が７日、告示された。いずれも無所属で、再選を目指す現職の新原芳明氏（71）＝自民、公明推薦＝と、元衆院議員で新人の三谷光男氏（62）の２人が立候補した。投開票は14日で、既に告...