【速報】広島県で５人感染 ９日の新型コロナ

広島県内で９日、５人の新型コロナウイルス感染が発表された。居住地は、福山市４人、三原市１人。広島市と呉市の発表はゼロだった。

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

ワクチン接種済証の再発行申請増 飲食割引など背景か

