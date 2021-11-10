地域ニュース
島根県、コロナ病床を350以上に増 松江に点滴処置室新設へ
2021/11/10 10:00
島根県は９日、新型コロナウイルス感染拡大の「第６波」に備え、医療機関のコロナ向け確保病床を現行の３２４床から３５０床以上に増やし、宿泊療養施設や自宅療養の医療体制を強化すると発表した。高齢者福祉施設でクラスター（感染者集団）が発生した１０月の感染者１０１人のうち６４人がワクチン接種後の「ブレークスルー感染」だったと明らかにした。
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