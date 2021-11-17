地域ニュース
【プロ野球】巨人ドラ７花田が入団合意
2021/11/17 7:37
巨人からドラフト７位で指名された広島・新庄高の花田侑樹投手（１８）＝１８１センチ、７４キロ、右投げ左打ち＝の入団が１６日、決まった。広島市内のホテルで交渉し、契約金２５００万円、年俸５００万円で合意した。（金額は推定）
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