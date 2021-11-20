地域ニュース

百々定一さん（もも・さだいち＝元広島県宮島町議、元宮島町消防団長、百々商店社長）

2021/11/20 21:11

　１９日、廿日市市宮島町の自宅で死去、８４歳。広島市中区出身。葬儀は２３日午前１１時から廿日市市串戸１の７の２０、廿日市葬祭会館で。喪主は長男隆雄（たかお）さん。
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