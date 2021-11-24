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ひとり親家庭支援へＣＦ　広島県福祉連合会、「地域母子会」県内７カ所開設目標

2021/11/24 21:01
チラシを手に地域母子会の拡大に向けたＣＦの話し合いをする連合会のスタッフ

チラシを手に地域母子会の拡大に向けたＣＦの話し合いをする連合会のスタッフ

　広島県ひとり親家庭等福祉連合会（広島市中区）が、県内６カ所にある「地域母子会」を１３カ所に増やそうと、クラウドファンディング（ＣＦ）で資金を募っている。新型コロナウイルス禍でひとり親家庭の経済情勢が厳しくなる中、地域での細やかな支援につなげる狙い。
（ここまで 125文字/記事全文 850文字）

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