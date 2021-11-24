地域ニュース

ローマ教皇燭台、核廃絶の灯火　広島訪問２年、被爆者ら祈り

2021/11/24 22:47
ローマ教皇が使用した燭台を前に、平和への祈りをささげる参加者（撮影・山崎亮）

ローマ教皇が使用した燭台を前に、平和への祈りをささげる参加者（撮影・山崎亮）

　ローマ教皇フランシスコが被爆地広島を訪れてから２年を迎えた２４日夕、平和記念公園（広島市中区）でキリスト教や仏教の関係者たちが記念行事を開いた。核兵器廃絶を願って祈りをささげた。

被爆７５年　オバマ元米大統領とローマ教皇のメッセージの日本語訳
（ここまで 121文字/記事全文 509文字）

会員限定の記事です
  • 無料登録して続きを読む
  • ログインする
  • キャンペーン
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

同じ日のニュースの記事
一覧

地域・写真ニュース アクセスランキング