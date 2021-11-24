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ローマ教皇燭台、核廃絶の灯火 広島訪問２年、被爆者ら祈り
2021/11/24 22:47
ローマ教皇フランシスコが被爆地広島を訪れてから２年を迎えた２４日夕、平和記念公園（広島市中区）でキリスト教や仏教の関係者たちが記念行事を開いた。核兵器廃絶を願って祈りをささげた。
被爆７５年 オバマ元米大統領とローマ教皇のメッセージの日本語訳
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