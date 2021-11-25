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【速報】山口県の新規感染ゼロ　２５日新型コロナ

2021/11/25 14:14

山口県庁

　山口県で25日、新型コロナウイルスの新たな感染者は確認されなかった。ゼロは５日連続。　


【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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