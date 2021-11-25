トピックス

【速報】広島県の新規感染ゼロ、25日新型コロナ

2021/11/25 14:32

広島県庁

　広島県内で25日、新型コロナウイルスの感染者の発表はなかった。発表ゼロは22日以来、３日ぶり。　


【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

【注目の記事】
サンフレ新監督にミヒャエル・スキッベ氏　ギリシャ代表やレバークーゼンなどを指揮

斉藤鉄夫国交相の集会出席者に「旅費」　衆院選で広島の運送関連団体

｢みなと夢｣中止になったけど…｢ドリーム花火｣で大輪咲かせます　12月11日、広島・廿日市17カ所


  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

トピックスの最新記事
一覧