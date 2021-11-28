地域ニュース

＜写真集＞芸備線「カープ号」

2021/11/28 17:37
備後庄原駅に到着したラッピング列車。ホームでは大勢の市民が出迎えた

備後庄原駅に到着したラッピング列車。ホームでは大勢の市民が出迎えた

　←記事に戻る

（ここまで 7文字/記事全文 7文字）

会員限定の記事です
  • 無料登録して続きを読む
  • ログインする
  • キャンペーン

この記事の写真

  • 三次市内の馬洗川に架かる鉄橋を走り抜けるラッピング列車（塩町―下和知間）
  • 車体にはカープの球団ロゴや地元自治体のキャラクラーをデザインした（備後庄原駅）
  • 終着の備後落合駅に到着し、折り返しの出発を待つラッピング列車（庄原市西城町）
  • 無料登録して写真を拡大
  • ログインする
  • 前の記事へ
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

アーカイブの最新記事
一覧