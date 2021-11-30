【速報】福山市で１人感染 ３０日新型コロナ
2021/11/30 12:22
広島県福山市は30日、新たに１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。
【詳報】広島県内で５人感染 ２９日新型コロナ 福山市大谷台小のクラスター拡大
広島県内３人感染、２人は福山市の神辺中生徒 28日新型コロナ
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