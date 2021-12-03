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【速報】米軍岩国基地で１人感染　３日新型コロナ

2021/12/3 10:51

米軍岩国基地

　米軍岩国基地（岩国市）は３日、新たに基地関係者１人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。

【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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