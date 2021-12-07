森野小・城山小が統合へ 山口県周防大島町、東和小に再編

山口県周防大島町は６日、少子化などを受け、森野小（平野）と城山小（外入）を２０２３年３月末に統合し、４月１日に旧東和中（西方）の校舎を使って東和小（仮称）を開校する方針を示した。この日開会した町議会に小学校の設置条例改正案を提出した。可決されれば、統合準備委員会を設けて具体的な準備に入る。

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