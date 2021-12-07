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ＶＲ使い救命現場学習 福山医療専門校、救命士志望１１人
2021/12/7 14:00
福山医療専門学校（福山市引野町南）は６日、救急救命士を志望する学生が実際の切迫した現場を仮想現実（ＶＲ）を通じて学ぶ授業を開いた。新型コロナウイルス禍で医療機関での実習が難しい中、現実に近い形で学習を深める狙い。
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