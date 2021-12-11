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広島県呉市で新規感染ゼロ、１１日新型コロナ

2021/12/11 12:52

呉市役所

　広島県呉市は11日、新たな新型コロナウイルスの感染者は確認されなかったと発表した。感染者の発表がゼロとなるのは47日連続。　


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