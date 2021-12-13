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【速報】広島市23日連続で感染者ゼロ　13日新型コロナ

2021/12/13 12:05

広島市役所

　広島市は13日、新たな新型コロナウイルスの感染者は確認されなかったと発表した。市内で新規感染者の発表がなかったのは23日連続。　

【グラフ】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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