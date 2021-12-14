【詳報】広島県で１４日連続で感染なし　１４日の新型コロナ

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広島県庁
広島県内で14日、新型コロナウイルスの感染者の発表はなかった。発表ゼロは14日連続となった。
内訳は、広島市が24日連続▽呉市が50日連続▽福山市が14日連続▽３市以外の20市町を担当する県が14日連続―となる。発表が10人未満は45日連続となった。
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