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【詳報】広島県で１４日連続で感染なし　１４日の新型コロナ

2021/12/14 17:31

広島県庁

　広島県内で14日、新型コロナウイルスの感染者の発表はなかった。発表ゼロは14日連続となった。

　内訳は、広島市が24日連続▽呉市が50日連続▽福山市が14日連続▽３市以外の20市町を担当する県が14日連続―となる。発表が10人未満は45日連続となった。　


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