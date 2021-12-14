地域ニュース

【写真集】ふたご座流星群

2021/12/14 21:02
福山市の内海大橋の上空で光跡を描くふたご座流星群の流れ星＝14日午前３時５分、25秒間露光（撮影・井上貴博）

福山市の内海大橋の上空で光跡を描くふたご座流星群の流れ星＝14日午前３時５分、25秒間露光（撮影・井上貴博）

　ふたご座流星群の出現がピークを迎えた14日未明、広島県内各地で幾筋もの光跡が確認された。

←記事本文に戻る

▽ログインすると各地の写真を拡大表示できます
（ここまで 73文字/記事全文 73文字）

会員限定の記事です
  • 無料登録して続きを読む
  • ログインする
  • キャンペーン

この記事の写真

  • 元安川河口付近で観測されたふたご座流星群。奥は似島＝14日午前２時９分、15秒間露光（撮影・安部慶彦）
  • 宮島の上空に現れたふたご座流星群の流れ星＝14日午前３時45分、広島市西区（撮影・高橋洋史）
  • オリオン座のそばで流れるふたご座流星群の流星（左）＝14日午前４時16分（撮影・大川万優）
  • かまがり天体観測館越しに流れる流星＝14日午前５時13分、30秒間露光（撮影・河合佑樹）
  • 夜空に流れるふたご座流星群＝14日午前６時、廿日市市吉和（撮影・宮原滋）
  • 無料登録して写真を拡大
  • ログインする
  • 次の記事へ

 あなたにおすすめの記事

アーカイブの最新記事
一覧