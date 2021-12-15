【表】１０万円相当給付を巡る経過

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１０万円給付、山口県内の自治体も「大混乱」 柳井市、年内に現金一括／岩国市など、５万円ずつ分割
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ふたご座流星群の出現がピークを迎えた14日未明、広島県内各地で幾筋もの光跡が確認された。←記事本文に戻る▽ログインすると各地の写真を拡大表示できます
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