地域ニュース

【写真】欄干が破損した西平和大橋

2021/12/19 13:27
こすられたような黒い歩道の跡

こすられたような黒い歩道の跡

西平和大橋の破損した欄干や横転した車

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  • 西平和大橋の折れた欄干。イサム・ノグチがデザインした
  • 西平和大橋の折れた欄干。イサム・ノグチがデザインした
  • 西平和大橋で横転した乗用車（画像の一部を修整しています）＝１９日午前１時３２分、広島市中区
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