地域ニュース
松江の堀川 全国９位 プロが選ぶ水上観光船３０選（2020年１月16日掲載）
2021/12/20 22:02
松江市殿町の松江城周辺を巡る堀川遊覧船が、観光業界の専門紙「旅行新聞新社」の「第３回プロが選ぶ水上観光船３０選」で全国９位となった。３年連続のトップ１０入りで、西日本では最高位だった。
（ここまで 93文字/記事全文 414文字）
会員限定の記事です
あなたにおすすめの記事
アーカイブの最新記事
-
松江の堀川 全国９位 プロが選ぶ水上観光船３０選（2020年１月16日掲載） (12/20)
松江市殿町の松江城周辺を巡る堀川遊覧船が、観光業界の専門紙「旅行新聞新社」の「第３回プロが選ぶ水上観光船３０選」で全国９位となった。３年連続のトップ１０入りで、西日本では最高位だった。
-
中国地方のワクチン接種人数 (12/20)
-
ワクチン接種数（県別） (12/20)
!function(e,i,n,s){var t='InfogramEmbeds',d=e.getElementsByTagName('script')[0];if(window[t]&&window...
-
【グラフで見る】広島県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
(12/20)
※新着：「中国地方５県の直近１週間10万人当たり感染者数の推移」のグラフを増やしました。→全都道府県の10万人当たり感染者数はこちら次のグラフがあります。各項目をクリックでジャンプします。１.広島県の...
-
【グラフで見る】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況
(12/20)
※新着：「中国地方５県の直近１週間10万人当たり感染者数の推移」のグラフを増やしました。→全都道府県の10万人当たり感染者数はこちら１.山口県の直近の新規感染確認者数の推移２.市町村別の感染確認者数（...