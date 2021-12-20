地域ニュース

松江の堀川　全国９位　プロが選ぶ水上観光船３０選（2020年１月16日掲載）

2021/12/20 22:02
「プロが選ぶ水上観光船３０選」で西日本最高の９位となった堀川遊覧船

「プロが選ぶ水上観光船３０選」で西日本最高の９位となった堀川遊覧船

　松江市殿町の松江城周辺を巡る堀川遊覧船が、観光業界の専門紙「旅行新聞新社」の「第３回プロが選ぶ水上観光船３０選」で全国９位となった。３年連続のトップ１０入りで、西日本では最高位だった。
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