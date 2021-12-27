広電、「平和大通り線」構想を公表　己斐―白神社を直結（1997年9月11日付）

広島電鉄は十日、広島市中区のホテルであった中国地方交通審議会県部会（部会長・藤田雄山知事）で、己斐ー白神社間の路面電車路線「平和大通り線」の新設を検討していることを明らかにした。市の地下鉄構想や新交通システム東西線構想と競合し、建設費や景観も含めて都心にふさわしい交通機関をめぐる議論が活発になりそう。ＪＲ広島駅や横川駅へのアクセスを改善する路線の構想も明らかにした。

広電によると、平和大通り線は、西区の己斐駅から西観音町電停までは既存の線路を使う。西観音町から平和大通りを中区の白神社前まで直進する約一・八キロを新設し、宇品線に接続する。緑地帯に線路を敷き、電車専用橋を建設する案などを検討している。

（ここまで 303 文字/記事全文 898 文字）