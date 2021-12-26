地域ニュース

＜写真集＞広島県内で大雪

2021/12/26 16:01
車庫前で雪かきを続ける三次消防署の署員（26日午前７時18分、三次市十日市中）

車庫前で雪かきを続ける三次消防署の署員（26日午前７時18分、三次市十日市中）

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  • 駐車場の雪かきに取り組む家電量販店の従業員（26日午前９時２分）
  • 駐車場の雪かきに取り組む家電量販店の従業員（26日午前９時５分、三次市十日市東）
  • 中国やまなみ街道の通行止めを伝える電光掲示板（26日午前９時41分、三次市四拾貫町）
  • 大雪のため臨時休園した国営備北丘陵公園（26日午前10時27分、庄原市三日市町）
  • 雪のやみ間に自宅前の雪かきをする住民（26日午前11時31分、庄原市高野町新市）
  • 時折、激しい雪が降る中、自宅前の雪を取り除く住民（26日午前11時28分、庄原市高野町新市）
  • 雪が舞う中、犬の散歩をする女性（26日午前７時27分、広島市佐伯区藤の木１丁目）
  • 昨夜から降り続いて積もった雪（26日午前７時30分、広島市安佐南区伴南５丁目）
  • 雪が降る平和記念公園（26日午前７時44分、広島市中区中島町１丁目）
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