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2021/12/27 9:27
三次市役所駐車場の雪かきをする三次市職員（２７日午前７時５３分）

三次市役所駐車場の雪かきをする三次市職員（２７日午前７時５３分）

広島県三次市で積雪10センチ　路面凍結に注意

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  • 路面が凍結した三次市中心部。屋根に雪を載せた車が慎重に行き交った＝２７日午前７時４７分（画像の一部を修整しています）
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