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【速報】オミクロン株感染者の濃厚接触者、岡山県で新たに5人

2021/12/29 13:52

岡山県庁

　岡山県は29日、新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」感染者の濃厚接触者が、県内で新たに５人確認されたと発表した。

　19日に羽田空港到着の国際線航空機に同乗していた３人と、同日、関西空港到着便に同乗していた２人。全員無症状で、自宅で健康観察している。

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