【速報】オミクロン株感染新たに2人、山口県で確認 29日新型コロナ
2021/12/29 15:59
山口県は29日、県内で新たに２人が新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」に感染していたと発表した。オミクロン株への感染確認は計５人となった。
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