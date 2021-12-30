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【ラグビー】尾道・石見智翠館３回戦へ、大津緑洋は敗れる　全国高校ラグビー

2021/12/30 22:49
【尾道―高鍋】前半、尾道の松井（中央下）がボールを奪い、二つ目のトライにつなげる（撮影・大川万優）

【尾道―高鍋】前半、尾道の松井（中央下）がボールを奪い、二つ目のトライにつなげる（撮影・大川万優）

　ラグビーの全国高校大会第３日は３０日、大阪府東大阪市の花園ラグビー場で２回戦１６試合が行われ、尾道（広島）は高鍋（宮崎）に２８―３で、Ｂシードの石見智翠館（島根）は大分舞鶴に４５―０で快勝し、３回戦に進出した。大津緑洋（山口）は流通経大柏（千葉）に７―７２で敗れた。

　＜写真集＞尾道が１６強入り　３０日全国高校ラグビー
（ここまで 160文字/記事全文 1352文字）

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  • 【大津緑洋―流通経大柏】後半、突進する大津緑洋・木村（右）
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