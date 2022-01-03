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【速報】岡山県でオミクロン株感染２人、県内初確認　３日新型コロナ

2022/1/3 12:58

岡山県庁

　岡山県は３日、県内初となる新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の感染者２人を確認したと発表した。同日午後２時半から会見する。　

【グラフ】岡山県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況


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