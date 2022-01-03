【速報】山口県で56人感染、岩国44人など　３日新型コロナ

山口県で３日、新たに56人の新型コロナウイルス感染が確認された。居住地は岩国市44人、山口市５人、光市と周防大島町が各１人、県外が４人、確認中が１人。

【グラフ】山口県の新型コロナウイルス感染者数と医療提供状況

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